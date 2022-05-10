Губернатор Кировской области заявил об отставке

Игорь Васильев Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил в своем телеграм-канале во вторник, что покидает свой пост.

"В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора (...) мною принято (...) решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне", - написал Васильев, обращаясь к жителям Кировской области.

Он сообщил, что его просьбу "работать на благо развития всей страны" поддержал президент РФ Владимир Путин.

Васильев поблагодарил команду регионального правительства и глав муниципалитетов за "продуктивную совместную работу". "Вместе нам удалось добиться высоких результатов: в регионе появились новые детские сады и школы, мы создали все условия для развития дополнительного образования", - написал Васильев.

Васильев ранее возглавлял Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 28 июля 2016 года был назначен врио губернатора Кировской области. На прошедших 10 сентября 2017 года досрочных выборах губернатора Кировской области Васильев, выдвинутый "Единой Россией", набрал 64,03% голосов.

Ранее во вторник стало известно, что в отставку подал другой глава региона - губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Свое решение он объяснил достижением 65-летнего возраста, двумя сроками на губернаторском посту и необходимостью "дать дорогу молодым". Он сообщил, что его позицию поддержал президент РФ.