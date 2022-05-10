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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Режим ЧС ввели в Курганской области из-за угрозы пожаров

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации со вторника введен на всей территории Курганской области, сообщил телеграм-канал правительства региона.

"На территории всей Курганской области с 10 мая введен режим ЧС! Соответствующее решение принято комиссией правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Решение принято "в связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности". В противопожарных мероприятиях задействовано порядка 1,4 тыс. и около 200 единиц техники.

Как сказали в правительстве региона, "к сожалению, порывы ветра пока не позволяют разрешить использование авиации".

Курганская область
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