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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Природные пожары в Курганской области локализовали

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Обстановка с природными пожарами в Курганской области стабилизировалась, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"В настоящее время группировка сил и средств продолжает работу до полной ликвидации природных пожаров. (...) Таким образом, в настоящее время, проводится дотушивание кромки пожаров и их окарауливание. Угроза населенным пунктам региона отсутствует", - говорится в сообщении.

К ликвидации масштабных природных пожаров привлечены около 1 270 человек и 200 единиц техники, авиация МЧС России осуществила более 500 сбросов воды общим объемом более 3 тыс. тонн, добавили в ведомстве.

Как отметили в МЧС, в настоящее время в связи с ухудшением погодных условий в Курганской области приняты дополнительные меры для снижения рисков увеличения количества очагов и расширения площадей пожаров.

Курганская область
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