БПК "Адмирал Левченко" проведет учебно-боевые стрельбы в Баренцевом море

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Левченко" в четверг и пятницу проведет в Баренцевом море учение с боевыми стрельбами по береговым и воздушным целям, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня и завтра боевые расчеты корабля отработают различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки и командные пункты условного противника. Также экипаж отработает учение по ПВО со стрельбой зенитными ракетами и зенитной артиллерией по имитированной воздушной цели", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что БПК "Адмирал Левченко" уже вышел в Баренцево море с главной базы Северного флота - из Североморска. После выполнения задач в море корабль вернётся в основной пункт базирования.

"Перед выходом в море в Кольском заливе БПК "Адмирал Левченко" принял на борт вертолёт Ка-27 для выполнения совместных задач по учебному поиск подводных лодок", - сказали в пресс-службе.

"Районы выполнения боевых упражнений в Баренцевом море закрыты для гражданского судоходства и полётов авиации", - заявили в штабе Северного флота.

Ранее в четверг Северный флот РФ сообщил о состоявшихся в Баренцевом море учениях атомных подлодок "Вепрь" и "Казань" с условной торпедной стрельбой. "Учение прошло в полигонах флота в Баренцевом море в дуэльном варианте на глубинах до 100 метров", - сказали в пресс-службе.

"Подводники отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное уничтожение "противника", обозначив торпедную стрельбу электронным пуском. После отработки противолодочного учения экипажи подводных лодок продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море", - сообщил флот.

"Вепрь" и "Казань" - многоцелевые атомные подлодки третьего и четвертого поколения.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.