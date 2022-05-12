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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Северный флот РФ сообщил об учениях атомных подлодок в Баренцевом море

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские атомные подводные лодки (АПЛ) "Вепрь" и "Казань" провели в Баренцевом море учение с условной торпедной стрельбой, сообщил Северный флот РФ в четверг.

"Учение прошло в полигонах флота в Баренцевом море в дуэльном варианте на глубинах до 100 метров", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

"Подводники отработали поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное уничтожение "противника", обозначив торпедную стрельбу электронным пуском. После отработки противолодочного учения экипажи подводных лодок продолжили выполнение плановых задач боевой подготовки в Баренцевом море", - сообщил флот.

"Вепрь" и "Казань" - многоцелевые атомные подлодки третьего и четвертого поколения.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России.

Северный флот Баренцево море
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