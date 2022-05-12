Долги операторов за отмененные после 24 февраля туры оценили в 40 млрд руб.

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Задолженность туроператоров перед туристами за оплаченные и отмененные после 24 февраля туры за рубеж достигает 40 млрд рублей, сообщила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Этот огромный долг, который на зарубежных направлениях образовался, начать его каким-то образом выплачивать туристам можно только при условии, если хотя бы несколько массовых направлениях будут открыты. По-другому никак. Потому что эти деньги уже внесены поставщикам услуг, проплачены в гостиницы, за какие-то экскурсии и так далее. Сумма огромная, 40 млрд фактически у нас сейчас в моменте долг туроператоров перед туристами", - сказала она на заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

После начала пандемии коронавируса и закрытия границ задолженность туроператоров перед туристами, которые не смогли выехать за рубеж по оплаченным турам, достигала, по оценкам Ростуризма, 44 млрд рублей. К февралю 2022 года долг сократился до 6,5 млрд рублей. Однако из-за прекращения авиасообщения с большинством зарубежных стран после 24 февраля образовалась новая задолженность.