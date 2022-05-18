Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Господдержка индустрии туризма в России выросла в 10 раз за три года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В России за последние три года господдержка индустрии туризма выросла в десять раз, до почти 75 млрд рублей в 2022 году, заявила в Госдуме на правительственном часе глава Ростуризма Зарина Догузова.

"А начинали мы с 7 миллиардов. Такого финансирования туризма не было никогда в истории современной России. Если раньше поддержка касалась точечного развития объектов инженерной и обеспечивающей инфраструктуры, то сегодня меры поддержки есть для малого и среднего бизнеса, крупных инвесторов, есть прямая поддержка людей для доступного отдыха. В результате нашей плотной работы вместе с вами, бизнесом, мы очень достойно прошли два тяжелых кризисных ковидных года, отрасль выстояла, развивается, все больше россиян открывают для себя страну, хотя проблем еще предостаточно", - сказала она.

Догузова напомнила, что в 2021 году внутренний турпоток восстановился на 90% к уровню допандемийного 2019 года и в полтора раза превысил показатель 2020 года.

"Оборот отрасли, важнейший показатель, превысил по итогам прошлого года допандемийный показатель на один триллион рублей. Мы в 2021 году не полностью, но на 90% восстановили занятость в отрасли до 2,3 млн человек. В кризис нам удалось увеличить количество классифицированных номеров, в первую очередь за счет нормативно-правового регулирования, но и различных мер поддержки и стимулирования", - сказала она.

Глава Ростуризма напомнила целевые показатели нацпроекта по туризму. Это рост числа внутренних поездок в два раза, увеличение номерного фонда, двукратное увеличение рабочих мест, экспорт туруслуг - это деньги, которые иностранные туристы оставляют в стране. И увеличение частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта до 2030 года на текущий момент составляет 566 млрд рублей. Кроме того, планируется привлечь не менее 2 трлн рублей частных инвестиций за счет реализации мероприятий проекта.

Ростуриз Госдума Зарина Догузова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе выступили против продления моратория по долгам туроператоров

В Думе выступили против продления моратория по долгам туроператоров

Минфин ждет в III квартале проявления последствий санкций для капитала банков

Минфин ждет в III квартале проявления последствий санкций для капитала банков

"Мечелу" разрешили сохранить листинг ADR на NYSE

"Дочка" Google в России намерена инициировать свое банкротство

"Дочка" Google в России намерена инициировать свое банкротство

В Минфине заявили об устойчивом финансовом состоянии "АЛРОСА"

В Минфине заявили об устойчивом финансовом состоянии "АЛРОСА"

Суд в США арестовал нефть в танкере по иску трейдера "ЛУКОЙЛа" к судовладельцу

Суд в США арестовал нефть в танкере по иску трейдера "ЛУКОЙЛа" к судовладельцу

Сделка по присоединению "Открытия" к ВТБ будет закрыта в 2022 году

Сделка по присоединению "Открытия" к ВТБ будет закрыта в 2022 году

РЖД в 2022 году ждут дефицита инвестпрограммы в объеме 220-246 млрд рублей

Акции МТС взлетели на 20% на новостях о дивидендах

"АвтоВАЗ" продлил простой на всю следующую неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой на всю следующую неделю
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });