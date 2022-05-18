Господдержка индустрии туризма в России выросла в 10 раз за три года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В России за последние три года господдержка индустрии туризма выросла в десять раз, до почти 75 млрд рублей в 2022 году, заявила в Госдуме на правительственном часе глава Ростуризма Зарина Догузова.

"А начинали мы с 7 миллиардов. Такого финансирования туризма не было никогда в истории современной России. Если раньше поддержка касалась точечного развития объектов инженерной и обеспечивающей инфраструктуры, то сегодня меры поддержки есть для малого и среднего бизнеса, крупных инвесторов, есть прямая поддержка людей для доступного отдыха. В результате нашей плотной работы вместе с вами, бизнесом, мы очень достойно прошли два тяжелых кризисных ковидных года, отрасль выстояла, развивается, все больше россиян открывают для себя страну, хотя проблем еще предостаточно", - сказала она.

Догузова напомнила, что в 2021 году внутренний турпоток восстановился на 90% к уровню допандемийного 2019 года и в полтора раза превысил показатель 2020 года.

"Оборот отрасли, важнейший показатель, превысил по итогам прошлого года допандемийный показатель на один триллион рублей. Мы в 2021 году не полностью, но на 90% восстановили занятость в отрасли до 2,3 млн человек. В кризис нам удалось увеличить количество классифицированных номеров, в первую очередь за счет нормативно-правового регулирования, но и различных мер поддержки и стимулирования", - сказала она.

Глава Ростуризма напомнила целевые показатели нацпроекта по туризму. Это рост числа внутренних поездок в два раза, увеличение номерного фонда, двукратное увеличение рабочих мест, экспорт туруслуг - это деньги, которые иностранные туристы оставляют в стране. И увеличение частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта до 2030 года на текущий момент составляет 566 млрд рублей. Кроме того, планируется привлечь не менее 2 трлн рублей частных инвестиций за счет реализации мероприятий проекта.