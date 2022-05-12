Тиньков переулок в Пушкине могут переименовать

Данные о нахождении там завода предка Олега Тинькова признали недостоверными

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Топонимической комиссии Петербурга предложили переименовать Тиньков переулок в Пушкине, сообщил "Интерфаксу" член комиссии, краевед Алексей Ерофеев в четверг.

Он уточнил, что любой может предложить комиссии новое название для улицы, однако в Петербурге запрещены переименования в случае, если у улицы нет предыдущего, исторически ценного названия, чего Тиньков переулок не имеет.

Как безымянный проезд в Пушкине стал Тиньковым переулком

Согласно распоряжению городской администрации от 7 июля 2003 года, опубликованному на официальном портале правовой информации, проезд ранее был безымянным, и его наименование своей подписью утвердил губернатор Александр Беглов, занимавший на тот момент пост исполняющего обязанности главы города.

"Присвоить безымянному проезду от Саперной улицы до тупика в г. Пушкине наименование - Тиньков переулок", - говорится в документе.

Ерофеев пояснил, что в 2003 году переулок получил имя по названию открывшегося там пивоваренного завода "Тинькофф", в качестве попытки возродить традиции XIX века, когда улицы называли по именам соседних предприятий или их владельцев.

"Мы то же самое заявителю - Олегу Тинькову - и сказали. Он предоставил бумагу, что его какой-то предок являлся древним пивоваром, поставлял еще в петровские времена пиво к царскому столу. Сделали копию листочка якобы из книги со старинным шрифтом, смяли и скопировали - создали полное впечатление, что взяли копию из старинного дореволюционного издания. Комиссия не заподозрила подлога: там собираются люди серьезные, и неприлично так вести себя, не принято. Поверили. И назвали проезд Тиньковым переулком", - сказал краевед.

Как позднее выяснилось, царского пивовара Порфирия Тинькова никогда не существовало, однако, подчеркнул Ерофеев, проезд был назван по заводу, а не для увековечения имени Олега Тинькова.

Официально комиссия должна ответить на обращение о переименовании в течение 30 дней. Ерофеев ожидает, что она соберется до конца мая.

Пушкин - город в составе Пушкинского района города федерального значения Санкт-Петербурга.