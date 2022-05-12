Зампостпреда при ООН заявил, что вступление Финляндии в НАТО не отразится на безопасности

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Возможное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО повлечет изменение отношения России к этим двум странам, однако не изменит структуру безопасности в Европе, заявил информационному порталу UnHerd первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Они осознают, что момент, когда они станут членами НАТО, будет означать и определенные зеркальные шаги с российской стороны", - сказал Полянский в интервью, ссылку на которую он опубликовал в соцсетях.

"Если на этих территориях присутствуют подразделения НАТО, они становятся целью, или возможной целью для удара", - отметил Полянский.

"НАТО очень недружественна нам - это враг, и сама НАТО признавала, что Россия - это враг. Это означает, что Финляндия и Швеция, вдруг, из нейтральных стран превратятся в составную часть враждебного блока, они возьмут на себя все риски... само собой определенные риски в сфере обороны, определенную экономическую цену, но решать им", - добавил Полянский.

"Они десятки лет нормально жили, будучи нашими соседями. Если вдруг они решат стать частью недружественного блока, это их дело", - подчеркнул российский дипломат.

По мнению Полянского, возможное решение о присоединении к НАТО не изменит структуру безопасности в Европе.

"Я не думаю, что, если эти две страны станут членами НАТО, это и впрямь нанесет удар по безопасности России... Надеюсь, что этого не случится, но если так произойдет, то это будет их худшим решением, но не России. Россия готова противостоять угрозам со стороны НАТО, Россия предприняла необходимые предусмотрительные меры для этого. Это не особо изменит ситуацию с безопасностью в Европе, которую на протяжении многих лет осложняют угрозы НАТО в отношении России", - считает Полянский.

Ранее в четверг стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин выступили за незамедлительное членство страны в НАТО. "Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО незамедлительно", - говорилось в опубликованном заявлении президента и премьера страны.

В минувший вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на свои источники писала, что Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели.