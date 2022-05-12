В Кремле признали угрозу для России от вступления Финляндии в НАТО

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - пояснил Песков.

У него также поинтересовались, просчитывали ли в Кремле риски присоединения к НАТО других соседних с ней стран в качестве реакции на спецоперацию на Украине.

"Всегда рассматриваются и анализируются самые разные варианты", - ответил Песков.

Он также заявил, что Россия проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер для обеспечения своей безопасности.

"Если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, каким может быть ответ РФ на вступление Финляндии в НАТО.

"Все будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем процесс расширения (НАТО), насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам", - отметил он.

Ранее в четверг стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин выступили за незамедлительное членство страны в НАТО. "Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО незамедлительно", - говорилось в опубликованном заявлении президента и премьера страны.

Они также выразили надежду, что шаги на национальном уровне для вступления в альянс будут сделаны в ближайшие несколько дней.