Поезда в Брянской и Калужской областях задержатся из-за упавших во время грозы деревьев

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - С отклонением от графика следуют пассажирские поезда на нескольких участках в Калужской и Брянской областях из-за падения деревьев на железнодорожные пути после прохождения грозового фронта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Из-за падения деревьев на путь и контактную сеть вследствие прохождения грозового фронта в Брянской и Калужской областях в настоящее время затруднено движение на участках Брянск-Орловский - Жуковка, Брянск-Орловский-Сухиничи и Жуковка - Липовская", - говорится в сообщении.

В связи с этим поезда следуют с отклонением от графика, также задерживается отправление пригородных поездов из Жуковки, Брянска и из Сухиничей в сторону Брянска.

Также с отклонением от графика следует скоростной поезд №742 Брянск - Москва, отметили в пресс-службе.

Для ликвидации последствий непогоды на место отправлены аварийные бригады железнодорожников.