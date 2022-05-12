Сильный ветер оставил без света почти 2 тыс. человек в Брянской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Последствия грозы и сильного ветра ликвидируют в Брянской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"По состоянию на 20:00 часов 12.05.2022 произошло отключение электроснабжения в 14 населенных пунктах 4 муниципальных образований Брянской области с населением более 1800 человек", - говорится в сообщении. Последствия непогоды устраняют аварийно-восстановительные бригады энергетической службы.

Ветер повалил более 40 деревьев, повреждено пять автомобилей.

Ранее сообщалось, что пассажирские поезда задерживаются на нескольких участках в Калужской и Брянской областях из-за того, что во время грозы на железнодорожные пути упали деревья. В частности, с отклонением от графика следует скоростной поезд №742 Брянск - Москва. Также задерживается отправление пригородных поездов из Жуковки, Брянска и из Сухиничей в сторону Брянска.