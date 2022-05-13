Найдено тело одной из девочек, утонувших в реке в Красноярском крае

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В городе Канске Красноярского края обнаружено тело одной из девочек, утонувших в прошлом месяце в реке Кан. Об этом сообщает главное следственное управление СКР по региону и Республике Хакасия.

"13 мая тело 15-летней девочки обнаружено вблизи берега реки Кан ниже по течению от места провала в районе дач поселка Ремзавод в Канске. Тело девочки обнаружила женщина во время выгула собаки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 апреля две девочки 14 и 15 лет утонули в реке Кан в Канске.

По данным следствия, девочки были подругами. Вечером 6 апреля они встретились и направились к реке. Переходя с правого берега реки на левый, девочки провалились под лед.