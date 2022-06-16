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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Найдено тело второй девочки, утонувшей весной в реке в Красноярском крае

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Канске Красноярского края обнаружено тело второй девочки, провалившейся вместе с подругой под лед в начале апреля.

"16 июня тело 15-летней девочки обнаружено в реке Кан ниже по течению от места провала в районе Красный огородник города Канска. Тело девочки обнаружил мужчина во время купания", - сообщает главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка.

Как сообщалось, 6 апреля в Канске две девочки 14 и 15 лет провалились под лед на реке Кан, когда переходили на другой берег. Тело 14-летней девочки было обнаружено 13 мая.

Канск Красноярский край
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