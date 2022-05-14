Хинштейн сообщил, что для соотечественников ускорят процедуру переселения в РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Соотечественники, желающие переехать в Россию, смогут сделать это теперь максимально быстро, сообщил в субботу глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн со ссылкой на первого замминистра внутренних дел Александра Горового.

"Уже со следующей недели в главке по вопросам миграции МВД России (ГУВМ) начнет действовать круглосуточный центр по приему документов для участия в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников. Здесь станут принимать и обрабатывать заявления людей из СНГ, Прибалтики и ближнего зарубежья, для которых Россия является исторической Родиной", - написал он в своем телеграмм-канале, сославшись на имеющуюся у него информацию от Горового.

Также депутат отметил, что заявления можно будет отправлять не только по электронной почте, но и по факсу, так как в некоторых странах доступ к российским интернет-ресурсам, включая портал Госуслуг, заблокирован.

На рассмотрение заявлений будет отводиться 15 дней, при положительном решении - соотечественники смогут незамедлительно въехать на территорию Россию в выбранный ими регион, после чего в ускоренном порядке оформить гражданство, информировал Хинштейн.

По его словам, Горовым уже направлены письма в адрес губернаторов регионов и начальников территориальных органов МВД о первоочередном приеме таких соотечественников.

"Считаю такое решение очень правильным, своевременным и справедливым. Речь идет по сути о спасении людей, которые не желают отказываться от своего происхождения и подвергаются реальным угрозам, - написал Хинштейн. - Инициатива МВД - наглядное подтверждение принципа "своих не бросаем".