Правительство обяжет въезжающих соотечественников подтверждать владение русским

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство изменило условия участия в госпрограмме добровольного переселения соотечественников в Россию из-за рубежа - они должны будут подтверждать владение русским языком. Такое постановление правительства есть в распоряжении "Интерфакса".

"С 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком, - говорится в документе. - При отсутствии таких документов человеку необходимо будет пройти собеседование, по результатам которого уполномоченной комиссией будет принято решение об уровне владения им русским языком".

Указ президента о необходимости знания языка для участия в программе переселения соотечественников был подписан в марте 2023 года.

Речь идет об иностранных гражданах, за исключением граждан Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана. Для подтверждения владения русским языком при подаче заявки на участие в программе переселения им необходимо будет иметь документ, подтверждающий получение образования в России или на территории страны, которая до 1 сентября 1991 года входила в состав СССР, или документ об образовании, выданный на территории другой страны, где русский является одним из государственных языков.