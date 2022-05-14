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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:10

Лавров заявил о гибридной войне Запада против России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Последствия объявленной Западом тотальной гибридной войны против России почувствуют все без исключения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения", - сказал он в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

По словам министра, "мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем". "К санкциям нам не привыкать, в том или ином виде они были практически всегда", - отметил Лавров.

Он также отметил, что его удивляет "абсолютно пещерный, русофобский всплеск".

МИД РФ Сергей Лавров
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