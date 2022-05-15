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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Блинкен заявил, что страны НАТО будут вводить санкции против РФ сколько потребуется

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО намерены продолжать санкционное давление в отношении России так долго, сколько потребуется, заявил в воскресенье глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

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"Мы намерены продолжать предоставлять Украине помощь в сфере безопасности, продолжать вводить санкции, принимать меры по экспортному контролю, а также - осуществлять дипломатическое давление на Россию столько, сколько это потребуется", - заявил он по итогам саммита глав МИД НАТО.

По словам госсекретаря, США с союзниками сконцентрированы на предоставлении Киеву помощи как в военной сфере, так и за столом переговоров.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие государства ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

Хроника 24 февраля – 15 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
США Энтони Блинкен НАТО Украина Россия
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