На фабрике "Глории Джинс" в Ростовской области ликвидировали открытое горение

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном здании компании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в воскресенье.

По ее данным, это произошло в 16:50.

Ранее сообщалось о локализации пламени на площади 450 кв. м. В тушении пожара принимают участие 58 человек и 14 единиц техники.

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что здание используется как склад, в момент возгорания людей в нем не было.