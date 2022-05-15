Пожар в здании "Глории Джинс" в Ростовской области локализовали

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в производственном здании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Как отмечается, пожар локализован в 16:38 на площади 450 кв. м.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара площадью 250 кв. м участвуют 58 человек и 17 единиц техники.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что здание используется как склад, в момент возгорания людей в нем не было.