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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Пожар в здании "Глории Джинс" в Ростовской области локализовали

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание в производственном здании "Глория Джинс" в городе Шахты Ростовской области, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Как отмечается, пожар локализован в 16:38 на площади 450 кв. м.

Ранее сообщалось, что в тушении пожара площадью 250 кв. м участвуют 58 человек и 17 единиц техники.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что здание используется как склад, в момент возгорания людей в нем не было.

Глория Джинс Ростовская область
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