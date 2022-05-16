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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло у берегов Камчатки

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3, произошедшее в ночь на понедельник в акватории Кроноцкого залива у восточного побережья полуострова, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Эпицентр землетрясения находился в 194 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 40 километрах под морским дном", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жители населенных пунктов подземных толчков не ощутили.

"В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась", - отметили в ведомстве.

Камчатский край МЧС
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