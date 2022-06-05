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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:16

Землетрясение магнитудой 4 произошло в горах на Камчатке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение зафиксировано в воскресенье на территории Усть-Камчатского муниципального района, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на данные филиала геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 4 произошло на глубине 28 километров. Эпицентр находился в отдаленной горной местности в 151 километре юго-западнее поселка Усть-Камчатска", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в единые диспетчерские службы муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

Камчатский край
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