В Иркутской области горит почти 2 тыс. га леса

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области за минувшие сутки обнаружено 20 новых лесных пожаров, ликвидировано 19, продолжается тушение 23, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

По информации пресс-службы, в процессе локализации находятся 14 пожаров общей площадью 1 тыс. 87,5 га, из них девять новые и пять ранее обнаруженные.

Также в сообщении говорится, что потушено 14 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 2 тыс. 506,6 га и пять новых возгораний на общей площади 32 га.

Локализовано шесть новых пожаров на общей площади 227 га. Также в локализованном состоянии на утро 16 мая перешло три ранее обнаруженных пожара на общей площади 710 га.

По информации областных властей, тушили лесные пожары в минувшие сутки 145 пожарных-десантников, 450 сотрудников лесопожарных формирований, 294 мобилизованных гражданина, 288 единиц наземной техники. Также в тушении участвовал вертолет Ми-8 МЧС России.

За лесопожарной обстановкой следили семь Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов. Вертолет Ми-8 работал на доставке пожарных-десантников.

С 7 мая в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации до особого указания. Любая деятельность в лесу, кроме тушения пожаров, приостановлена: гражданам запрещено посещать лесные массивы, пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор. Ограничены охота и рыболовство. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.