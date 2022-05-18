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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

В Иркутской области обнаружили девять новых лесных пожаров за сутки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Иркутской области за минувшие сутки обнаружено девять новых лесных пожаров, ликвидировано 12 очагов, продолжается тушение 18 на общей площади 15,2 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В процессе локализации - восемь лесных пожаров общей площадью 5901 га", - говорится в сообщении.

Из них три - новые возгорания - и пять - ранее зарегистрированные, уточнили в пресс-службе.

Локализовано четыре новых пожара на общей площади 151 га. "Также в локализованном состоянии на утро 18 мая перешло шесть ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 9182 га", - сказано в пресс-релизе.

По данным областных властей, потушено 10 ранее зафиксированных пожаров на общей площади 2996 га и два новых возгорания на общей площади 96,5 га.

Тушили лесные пожары 17 мая 151 пожарный-десантник, 353 сотрудника лесопожарных формирований, 328 мобилизованных граждан, 256 единиц наземной техники. Также в тушении было задействовано два вертолета Ми-8.

За лесопожарной обстановкой следили семь Ан-2 и пять легкомоторных самолетов.

С 7 мая в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации до особого указания. Любая деятельность в лесу, кроме тушения пожаров, приостановлена: гражданам запрещено посещать лесные массивы, пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор; ограничены охота и рыболовство. Нарушителям противопожарной безопасности грозит ответственность вплоть до уголовной.

Иркутская область
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