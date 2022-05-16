Чиновники заявили о стабилизации ситуации с вывозом мусора в Новосибирске

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Новосибирске стабилизировалась ситуация с вывозом мусора после забастовки водителей мусоровозов и переполнения контейнерных площадок, сообщила пресс-служба областного министерства ЖКХ.

"Вывоз осуществляется по всем маршрутам. Остается решить проблему со сбором раздельно накопленных отходов и крупногабаритного мусора, которая зафиксирована на ряде площадок", - заявил через пресс-службу глава ведомства Денис Архипов.

Губернатор региона Андрей Травников поручил министерству продолжить контрольные мероприятия, а также "обратить внимание не только на факт соблюдения графика вывоза мусора, но и на наличие ресурсов: людей, транспорта у перевозчиков, которые работают по контрактам с региональным оператором".

Из-за переполнения контейнерных площадок областное правительство допускало, что расторгнет контракт с региональным оператором по обращению с ТКО - ООО "Экология-Новосибирск" (входит в Группу "ВИС"). Затем губернатор объявил, что компании решили дать шанс стабилизировать ситуацию, но концессионное соглашение с оператором затем все же будет расторгнуто.

19 апреля несколько десятков водителей мусоровозов ООО "ЭкоТранс-Н" ("ВИС"- совладелец компании) забастовали, отказавшись работать на новых машинах, предложенных компанией. Протестующие утверждали, что на новых машинах нет необходимого оборудования, а кроме того, они могут перевозить не более 4 куб. м мусора, тогда как старые машины вмещали в себя 10 куб. м.

Группа ВИС поставила новые машины для вывоза ТКО в правобережной части города. Также было принято решение об индексации зарплат водителей и операторов мусоровозов на 40%. 21 апреля группа сообщила, что бастующие отвергли предложение об увеличении заработной платы.

К 22 апреля в четырех районах Новосибирска начались проблемы с вывозом мусора. Группа ВИС перенаправила часть мусоровозов на проблемные участки из других районов и изменила маршруты и графики работы экипажей.

19 апреля прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения трудовых прав граждан и исполнения законодательства об отходах производства и потребления при организации сбора (вывоза) ТКО ООО "ЭкоТранс-Н".

20 апреля губернатор Травников поручил организовать проверку в связи с жалобами граждан на сбои в вывозе мусора.