Мэр Ярославля Волков решил сменить работу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мэр Ярославля Владимир Волков ушел в отставку по собственному желанию. Он сообщил об этом в Telegram.

"Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы", - написал Волков, но больше ничего не уточнил о новой работе.

Волков стал мэром Ярославля в конце 2018 года, и.о. мэра он был с сентября.

В прощальном обращении к горожанам он отметил, что за три с половиной года работы мэром он старался экономить бюджетные деньги, не увеличивать долговую нагрузку на бюджет и в этих условиях городу удавалось открывать новые школы, детские сады и спортивные объекты, осуществлять важные инфраструктурные проекты.

"Мы вывели на новый уровень качество городской уборки, закупили беспрецедентное количество техники для очистки улиц и благоустройства города", - продолжил Волков. Он признал, что в его работе были и ошибки, от которых "никто не застрахован", но он все это время жил интересами Ярославля.

Волков поблагодарил горожан за поддержку и особо поблагодарил бывшего губернатора Дмитрия Миронова за помощь в решении городских проблем.

Миронов ушел в отставку с поста губернатора осенью 2021 года и стал помощником президента.