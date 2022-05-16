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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:47

Последние звонки в российских школах пройдут 25 мая очно

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения рекомендовало школам проводить последние звонки и выпускные вечера в традиционном режиме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как заявил Кравцов журналистам в понедельник, школам по всей стране рекомендуют очно проводить последние звонки "в зависимости от того, как построено расписание в школах, обычно это в конце мая, 25".

Он добавил, что "там, где обстоятельства этого требуют, это связано, в том числе с ограничениями по COVID-19, хотя сегодня все школы работают в очном режиме, они могут проходить чуть раньше".

Минпросвещения Сергей Кравцов
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