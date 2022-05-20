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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

В Новгороде общий праздник выпускников отменили из-за коронавируса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Новгороде третий год подряд отменяют общегородской праздник выпускников, который раньше проводили в конце мая на центральной площади.

"Эпидемия действительно сдала свои позиции, но ведь часть коронавирусных ограничений сохраняется", - объяснили это решение "Интерфаксу" в пресс-центре мэрии.

В школах "последний звонок" все же проведут, но для большинства девятиклассников такие же праздники отменены.

По данным администрации Новгородской области, с начала пандемии в регионе выявили 99 576 случаев COVID-19, за последние сутки прирост заболеваемости составил 30 новых случаев, умерли 1025 заболевших.

В регионе сохраняется масочный режим.

Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Новгород Новгородская область
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