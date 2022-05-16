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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

В РФ отменили все COVID-ограничения для детских лагерей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отменил все ограничения для детских лагерей, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила замглавы ведомства Ирина Брагина.

"Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом году, они все сняты", - сказала Брагина на заседании комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Она уточнила, что на сегодняшний день требования Роспотребнадзора предусматривают возможность 100% заполняемости детских лагерей. Брагина уточнила, что на сегодняшний день сняты ограничения на работу лагерей в закрытых режимах, когда дети не могли покидать территорию лагеря из-за пандемии, и требования к одномоментному заезду детей и персонала, а также разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Хроника 09 января 2020 года – 16 мая 2022 годаПандемия коронавируса
Ирина Брагина Роспотребнадзор
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