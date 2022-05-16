В России за сутки заболели коронавирусом более 4,5 тыс. человек

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 543 новых случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 413.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 127 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,2%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 33 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 89 человек, накануне штаб сообщал о 99 умерших.

Выздоровели за сутки 5 379 человек, или на 13,2% меньше по сравнению с 15 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 264 836 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 759 умерших и 17 652 558 выписанных.