ФСБ и МВД могут наделить правом проверять кандидатов на получение оружия

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Комиссия правительства по законопроектной деятельности на заседании в понедельник поддержала законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей огнестрельного оружия, заявил соавтор инициативы Александр Хинштейн.

Он сообщил об этом в своем телеграмм-канале.

Соавторами Хинштейна по законопроекту стали Василий Пискарев и Анатолий Выборный.

"Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. В случае, если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа - 1 год", - отметил Хинштейн.

По его словам, проект предусматривает, что такие проверки могут проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок проведения проверок будет определяться правительством РФ.

При этом законодатели предлагают оставить за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке, сообщил Хинштейн.

"Эта инициатива - ещё один шаг к наведению порядка в сфере оборота оружия", - добавил он.