Дума приняла в I чтении законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об ужесточении госконтроля за выдачей огнестрельного оружия.

Авторами проекта закона (45616-8) стали депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Анатолий Выборный.

"Мы предлагаем проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. В случае, если имеется информация о причастности гражданина к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных, преступных целях, эти данные будут передаваться в Росгвардию и являться основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие. Срок действия отказа - 1 год", - пояснил суть инициативы Хинштейн.

Он отметил, что предлагается оставить за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке.

Проект предусматривает, что такие проверки могут проводиться и в отношении владельцев оружия. Порядок проведения проверок будет определяться правительством РФ.

Согласно проекту закона, указанные проверки не проводятся в отношении лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности РФ, должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов РФ и должности государственной службы субъекта РФ.

Это обусловлено тем, что вышеуказанные лица уже охвачены комплексом проверочных оперативно-розыскных и иных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством, а также запретами и ограничениями, установленными законодательством РФ, в связи с прохождением государственной службы), отмечается в законопроекте.

От проверок предлагается освободить граждан, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, ведущим традиционный образ жизни, осуществляющим традиционное хозяйствование и занимающимся традиционными промыслами в местах традиционного проживания.

Закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.