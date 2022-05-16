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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:57

Задержан подозреваемый в нападении с краской на мэрию Евпатории

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Евпатории ранним утром 16 мая облили краской вход в здание городской администрации. Краску отчистили, а сотрудники ФСБ и МВД при координации с прокуратурой задержали подозреваемого, сообщил во "ВКонтакте" врио главы администрации Александр Лоскутов.

"Касательно утреннего инцидента. Правоохранительными органами города (ФСБ, МВД, при координирующей роли прокуратуры города) задержан обоснованно подозреваемый. Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы и другие обстоятельства. Не могу сейчас опубликовать подробности", - написал он.

Судя по фотографиям в интернете, вход в здание залили синей и желтой краской.

Здание мэрии - бывший дом Федора Овчинникова, построенный в 1908 году архитектором Адамом Генрихом в стиле модерн. Здание признано памятником архитектуры регионального значения.

Евпатория Крым Дом Овчинникова ФСБ МВД Александр Лоскутов
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