Попытку поджечь администрацию Евпатории квалифицировали как покушение на теракт

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего гражданина России, который подозревается в покушении на совершение теракта в Евпатории на западе Крыма, сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по республике и Севастополю в пятницу.

"В качестве объекта посягательства им было выбрано здание администрации Евпатории, поскольку оно находится в непосредственной близости от места проживания гражданина, с известными ему маршрутами скрытых подходов и отходов, мест расположения камер видеонаблюдения", - говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел 16 мая около четырех часов утра.

"Гражданин облил здание администрации краской и предпринял попытку поджога внутреннего помещения, метнув изготовленные им зажигательные смеси. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку брошенная сквозь окно зажигательная смесь затухла, и возгорания внутреннего помещения не произошло", - говорится в пресс-релизе.

Жителю Евпатории 1994 года рождения инкриминируют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, вход в здание администрации Евпатории было облито краской голубого и желтого цвета (цвета флага Украины).

Коммунальщики очистили объект.