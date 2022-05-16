Новую пятилетнюю стратегию ОДКБ подготовят с учетом изменений в геополитике

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности разработают стратегию коллективной безопасности на период 2026-2030 годов с учетом изменившейся в мире ситуации, заявил на саммите ОДКБ генсек организации Станислав Зась.

Он отметил, что пришло время начать разработку новой стратегии, "да и ситуация сейчас существенно другая, чем она была пять лет назад".

На саммите были вынесены на рассмотрение и подписание два документа. Это проект заявления Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект решения СКБ о награждении наградами ОДКБ участников миротворческой операции, которая в январе прошла в Казахстане.

"Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора", - говорится в принятм заявлении СКБ.

В нем лидеры стран-участниц выразили озабоченность "селективным применением общепризнанных норм и принципов международного права, игнорированием международно признанных переговорных форматов, нежеланием считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите заявил, что в контексте последних событий ОДКБ не демонстрирует былого единства, как это было, например, во время январских беспорядков в Казахстане.

Председательствующий в организации премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в зоне ответственности ОДКБ сложилась напряженная ситуация и существует необходимость синхронизации действий стран-членов. Он напомнил, что во время армянско-азербайджанского вооруженного конфликта в 2021 году Ереван обращался к ОДКБ за помощью, но не получил ожидаемой реакции.

Президент Киргизии Садыр Жапаров обратил внимание собравшихся, что санкционная ситуация создает угрозу продовольственной и энергетической безопасности его страны и призвал к выработке общих подходов для смягчения последствий санкций.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.