Лукашенко призвал ОДКБ не оставлять Россию одну бороться с расширением НАТО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ высказал мнение, что в контексте последних событий организация не демонстрирует былого единства, как это было, например, во время январских беспорядков в Казахстане, и призвал не оставлять Россию одну противостоять расширению НАТО.

"В условиях полного игнорирования норм и принципов международного права, особенно важны единство и солидарность единомышленников. Государства-члены ОДКБ проявили в январе этого года подобную солидарность и выручку в трудную минуту. Вы помните казахстанские события", - сказал он.

В начале января в Казахстане массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ переросли в беспорядки. С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ направить в Казахстан миротворцев. 19 января их миссия завершилась. В конце января Токаев отмечал, что миротворцы не сделали ни одного выстрела в Казахстане.

"Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе также связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, может, я ошибаюсь, но, похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других членов организации. На фоне оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулат единства и солидарности срабатывает далеко не всегда", - продолжил Лукашенко.

Без скорейшего сплочения стран-участниц организации "завтра может не быть", предостерег он и призвал брать пример с сильной внутриблоковой дисциплины в Евросоюзе.

"Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций, - полагает Лукашенко. - НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе нейтральные страны и действует по принципу "кто не с нами, тот против нас".

Он отметил, что в ход у Запада идут все средства - "от бряцания оружием натовским у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь, против России и Белоруссии, полномасштабной гибридной войны".

"Россия не должна в одиночку бороться с расширением НАТО", - считает белорусский лидер.