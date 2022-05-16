Правительство РФ отказалось выделять кинотеатрам субсидию в 6,5 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ отказало кинотеатрам в предоставлении субсидии в размере 6,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" в понедельник член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять", - сказал Исаев, отвечая на вопрос о решении правительства РФ о предоставлении субсидии кинотеатрам в размере 6,5 млрд рублей.

По его словам, такое решение может привести к тому, что кинотеатры "начнут массово закрываться с 20-х чисел мая и на протяжении лета, где слабый репертуар, недостаточный для поддержания экономики кинотеатров". "К концу лета мы можем увидеть как закрылось большинство кинотеатров", - отметил он.

Исаев также сообщил, что кинотеатры будут направлять новые обращения и предложения для поддержки отрасли.

"Мы не будем на этом останавливаться, возможно, будут какие-то федеральные акции со стороны кинотеатров. Сейчас это все обсуждается и в ближайшее время, я думаю, мы будем это озвучивать", - уточнил он.

По данным профильного издания "Бюллетень кинопрокатчика", на запрос о выделении 6,5 млрд рублей в рамках субсидии кинотеатрам в 2022 году министерство финансов запросило дополнительное обоснование с указанием источников предлагаемых решений. "В 2022 году высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций", - разъяснили в министерстве, пишет издание.

В апреле бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение о выделении кинотеатрам финансовой поддержки в размере 6,5 млрд рублей. Как сообщал тогда "Интерфаксу" Исаев, на совещании с представителями отрасли был представлен обзор текущей ситуации в российской киноиндустрии.

"Те меры поддержки, которые АВК уже запрашивала у правительства, были еще раз признаны актуальными и жизненно необходимыми для сохранения индустрии, и уже офис Титова произвел собственные расчеты на основании тех данных, которые были предоставлены, и родилась вот эта цифра 6,5 млрд рублей", - сообщал Исаев агентству.

Зарубежные компании Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приняли решение приостановить кинотеатральный прокат своих релизов, а также временно прекратить свою деятельность в РФ.