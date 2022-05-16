В Белгородской области восстановили 126 поврежденных при обстрелах домов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что почти половина из поврежденных при обстрелах со стороны Украины домов уже восстановлены.

"За все время проведения спецоперации пострадал 281 дом в Белгородской области. 126 мы уже восстановили. Единственная проблема - где мы сейчас не восстанавливаем, это Журавлёвка и Нехотеевка, потому что, к сожалению, пока продолжаются обстрелы", - сказал глава региона, выступая в ежедневной рубрике "10 вопросов губернатору" в соцсетях в понедельник.

Он добавил, что в этих селах к восстановительным работам приступят, как только будет решен вопрос безопасности.

"Из 1 тыс. 200 человек, которые жили в Нехотеевке и Журавлёвке, сейчас осталось только шесть человек, которых мы не убедили переехать. Остальные - кто-то уехал к своим родственникам, кто-то живет в гостиницах города Белгорода. И знаю, что живут в хороших условиях", - сообщил губернатор.

По его словам, оставшихся в домовладениях домашних животных предлагается разместить в фермерских хозяйствах, чтобы сохранить, либо оказать содействие в продаже.

Обстрелы Белгородской области со стороны Украины

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

1 апреля в результате авиаудара украинских военных произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. 12 апреля в Шебекинском районе, граничащем с Харьковской областью, были повреждены железнодорожные пути.

14 апреля при обстреле получил осколочное ранение житель села Журавлёвка. В Журавлёвке и Нехотеевке администрация Белгородского района ввела режим ЧС.

19 апреля при обстреле села Головчино Грайворонского городского округа были нарушены газо- и электроснабжение. В результате обстрела пострадали трое местных жителей.

25 апреля со стороны Украины были обстреляны территории сел Нехотеевка и Журавлёвка в Белгородском районе. Сообщалось о двух пострадавших.

26 апреля ночью было обстреляно село Головчино в Грайворонском городском округе. Повреждено несколько нежилых построек и более десятка домов. Среди мирного населения пострадавших нет.

5 мая произошел обстрел со стороны Украины Журавлёвки и Нехотеевки. В результате в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет.

11 мая было обстреляно село Солохи. В результате погиб 18-летний молодой человек и семь человек получили ранения.

15 мая обстрелу подвергся посёлок Середа Шебекинского городского округа. Получил осколочное ранение мирный житель.