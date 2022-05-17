Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

После обстрела белгородского села со стороны Украины завели уголовное дело

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следователи завели уголовное дело в связи с артобстрелом украинскими военными поселка в Шебекинском районе Белгородской области, сообщает во вторник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

По данным следствия, 15 мая около 7:40 по московскому времени "с целью убийства неопределенного круга лиц из числа жителей села Середы Шебекинского района" украинские военнослужащие начали обстрел объектов гражданской инфраструктуры населенного пункта с применением системы залпового огня, заявили в СКР.

В результате, по данным СКР, мирный житель 1992 года рождения получил осколочное ранение.

В связи с этим ведомство возбудило дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению", - сообщили в СКР.

Белгородская область СКР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк покидает куратор финансового блока Александра Бурико

Источник сообщил об отказе "Газпрома" публиковать отчетность за I квартал

Источник сообщил об отказе "Газпрома" публиковать отчетность за I квартал

Глава Минцифры заявил, что "кадровый костяк" IT-отрасли остался в России

Глава Минцифры заявил, что "кадровый костяк" IT-отрасли остался в России

МИД РФ сообщил о выходе Москвы из Совета государств Балтийского моря

Миронов предложил отменить выборы в единый день голосования осенью

Миронов предложил отменить выборы в единый день голосования осенью

Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве

На шахте "Таштагольская" произошел горный удар, более 250 горняков эвакуировали

Зюганову по секрету рассказали о возрождении пионерии

Зюганову по секрету рассказали о возрождении пионерии

Производитель танков УВЗ заявил о подготовке против него хакерской атаки

Производитель танков УВЗ заявил о подготовке против него хакерской атаки

В Кремле не исключили возможности разблокировки Instagram в РФ в будущем