После обстрела белгородского села со стороны Украины завели уголовное дело

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следователи завели уголовное дело в связи с артобстрелом украинскими военными поселка в Шебекинском районе Белгородской области, сообщает во вторник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

По данным следствия, 15 мая около 7:40 по московскому времени "с целью убийства неопределенного круга лиц из числа жителей села Середы Шебекинского района" украинские военнослужащие начали обстрел объектов гражданской инфраструктуры населенного пункта с применением системы залпового огня, заявили в СКР.

В результате, по данным СКР, мирный житель 1992 года рождения получил осколочное ранение.

В связи с этим ведомство возбудило дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению", - сообщили в СКР.