Иностранца оштрафовали за запуск квадрокоптера вблизи нижегородского завода

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали иностранца, который запускал квадрокоптер вблизи завода "Нител" в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в пресс-службе региональной полиции в понедельник.

"Иностранный гражданин, запускавший квадрокоптер вблизи завода "Нител", задержан и доставлен в районный отдел внутренних дел. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ)", - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что "собранный материал по запуску БПЛА для принятия решения направлен по подведомственности".

В пресс-службе не уточнили подробностей о личности задержанного.

Между тем, в понедельник телеграм-канал Ni Mash сообщил, что задержанный - 65-летний британский фотожурналист Джереми Николл. По данным журналистов, он живёт в Московской области, в Нижнем Новгороде занимался своим проектом, и, по его словам, не знал о запрете съемок вблизи завода. После наложения штрафа в 5 тыс. рублей он был отпущен.

"Интерфакс" не располагает подтверждением данной информации у официальных источников.

ПАО "НИТЕЛ" выпускает радиолокационные станции и комплексы, в том числе, позволяющие обнаруживать самолеты, изготовленные по технологии "стелс". Предприятие также осуществляет модернизацию, техническое обслуживание и поставку запасных частей для радиолокационных станций.