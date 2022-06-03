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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Уральское химпредприятие пожаловалось в МВД на запуск квадрокоптера над его территорией

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Первоуральске над территорией химического предприятия АО "Русский хром 1915" (входит в MidUral Group) был несогласованно запущен квадрокоптер, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Его 1 июня обнаружила служба безопасности предприятия. Квадрокоптером удаленно управляли трое мужчин. Компания пожаловалась на них в полицию.

"Неправомерно управляя БВС (беспилотным воздушным судном - ИФ) и производя незаконную съемку территории предприятия, данные лица нарушили сразу несколько запретов, регламентированных действующим законодательством РФ. Они не смогли предъявить документы, подтверждающие наличие разрешения на полет от органов местного самоуправления и документы на постановку БВС на учет, которые необходимы в соответствии с Воздушным кодексом РФ", - считают в компании. Также там полагают, что был нарушен и федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", к которым относится "Русский хром 1915".

После этого охрана завода была усилена, а все собранные данные по инциденту компания передала в полицию. По факту идет доследственная проверка.

""Русский хром 1915" по выпускаемым видам продукции является стратегическим, системообразующим предприятием в химической отрасли России. Поэтому любые факты нарушения воздушного пространства над территорией завода решительно пресекаются", - объяснили в пресс-службе.

В мае за запуск квадрокоптера вблизи нижегородского завода "Нител" к ответственности привлекли иностранца.

АО "Русский хром 1915" специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации.

MidUral Group - вертикально интегрированный химико-металлургический комплекс предприятий, специализирующихся на выпуске лигатур и ферросплавов для потребностей специальной металлургии, а также на производстве химической продукции на основе хромовых солей.

MidUral Group Русский хром 1915 Первоуральск МВД Нител
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