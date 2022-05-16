Forbes Russia с июня приостановит выпуск бумажной версии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российская версия журнала Forbes с июня перестанет выходить в бумаге из-за ухода рекламодателей и удорожания производства, выпуск печатной версии vвозобновится при улучшении экономических обстоятельств, сообщил "Интерфаксу" директор по развитию Forbes Дмитрий Озман.

"Forbes Russia временно, с июня 2022 года, приостанавливает выпуск бумажной версии журнала. Это связано с тем, что большинство рекламодателей, размещавшихся в печати, приостановили свою деятельность, а стоимость производства значительно выросла. Мы возобновим выпуск журнала по мере улучшения экономической конъюнктуры", - сказал Озман в понедельник.

Также, по его словам, издатель журнала - АО "АС Рус Медиа" вносит изменения в работу коммерческих служб компании и проектов-сателлитов.

"В ближайшее время коммерческие подразделения будут выделены в самостоятельные бизнес-юниты, как это реализовано во многих медийных холдингах. Данное решение позволит нам эффективнее приспосабливаться к меняющейся ситуации и оперативнее реагировать на экономические вызовы текущего времени", - сказал Озман.

"При этом сайт и редакция, видео Forbes Russia продолжит деятельность в прежнем режиме", - отметил он.

Российская версия Forbes издается с апреля 2004 года.