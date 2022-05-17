Mediascope отметил, что с 24 февраля россияне стали читать в два раза больше новостей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россияне после 24 февраля стали тратить в два раза больше времени на новости в интернете, также выросло время их просмотра на телеканалах, показали данные измерений Mediascope, представленные конференции Digital Brand Day 2022.

"В конце февраля время потребления новостных ресурсов в интернете выросло в два раза к предыдущему периоду с начала 2022 года. В апреле время начало снижаться, но все равно оставалось выше значений начала года", - сообщили в пресс-службе Mediascope. К концу апреля россияне тратили на новости в интернете в среднем более часа.

Измерения показали, что вырос интерес и к теленовостям. Социально-политические передачи и ежедневные новости в марте-апреле вошли в топ-3 жанра передач на российском ТВ, а их доля в общем объеме просмотра в день составила 18% и 14% соответственно. Больше них - только у сериалов (23%).

Больше половины времени интернет-потребления пользователи в возрасте 12+ в апреле потратили на три жанра: 21% на соцсети, 18% - видео, 15% - на мессенджеры.

Общая аудитория интернета за апрель, по данным Mediascope, составляет 97,5 млн человек в возрасте 12+ или 80%. В среднем россияне в возрасте от 12 лет в апреле проводили в интернете 3 часа 40 минут, 90% потребления приходится на мобильный интернет.

Лидером по среднесуточному охвату за апрель стал мессенджер WhatsApp - им пользуются 57% или 70,5 млн человек в России, на втором месте - "Яндекс" (63,2 млн или 51,8%), на третьем - Google (56,1 млн или 46,0%), за ним следует "ВКонтакте" (VK) c 49,8 млн или 40,8%, за ним - YouTube с 47,7 млн или 39%.

В категории "видео" месячный охват самого крупного ресурса, YouTube, в марте и апреле 2022 значимо не изменился и остался на уровне 90 млн человек в возрасте от 12 лет. В апреле-марте стали ежедневная посещаемость YouTube несколько выросла по сравнению с январем-февралем: 48-49 млн против 45-46 млн человек.

Месячная аудитория обновленного сервиса Rutube в марте-апреле 2022 года выросла на 161% по сравнению с концом 2021 - началом 2022 года и достигла в апреле 16,4 млн человек. В то же время ежедневный охват отечественного видеохостинга в апреле составил 1,3 млн человек.

Компания Mediascope, выбранная комиссией при Роскомнадзоре единым измерителем аудитории ресурсов в интернете. Mediascope (ранее компания TNS Gallup Media (TNS Russia), 80% которой принадлежит ВЦИОМ, в 2016 году была выбрана единым телеизмерителем, в 2019 году она вновь выиграла конкурс на три следующих года.