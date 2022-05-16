СКР изучает документы о планах украинских войск захватить Курскую область

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы РФ проверят информацию о якобы готовящемся нападении сил Украины на Донецкую народную республику и Курскую область, сообщает СК РФ.

"По информации, опубликованной в СМИ, в ходе спецоперации военными РФ найдены документы, свидетельствующие о том, что на Украине готовился захват не только Донецкой Народной Республики, но и Курской области и других прилегающих регионов России. СКР в рамках расследуемых уголовных дел, запросит, проанализирует и приобщит документы, содержащие вышеуказанные сведения", - говорится в сообщении.

Следователи планируют запросить и изучить документы, якобы свидетельствующие о планах украинской стороны по нападению на территории ДНР и России.