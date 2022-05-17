Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Пограничный пункт пропуска обстрелян из минометов в Курской области

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пункт пропуска Тёткино на границе в Курской области во вторник подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня, около 20:30 в Глушковском районе Курской области произведен обстрел со стороны Украины. По предварительным данным, жертв нет. Детали уточняются", - сказал Старовойт в своем телеграм-канале.

Это уже второй обстрел Курской области со стороны Украины за вторник.

Ранее сообщалось, что 17 мая около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка. Повреждения получили три частных дома, автомобиль, а также здание школы. Пострадавших нет.

В РоссииУкраинский беспилотник сбит над территорией Курской областиЧитать подробнее

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать факт обстрела ВСУ села Алексеевка.

24 февраля и 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино в Глушковском районе Курской области. 5 апреля позиции российских пограничников были обстреляны в Суджанском районе, 9 апреля со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района.

13 апреля был обстрелян пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка в Кореневском районе. Жертв и разрушений не было.

23 апреля подвергся обстрелу со стороны Украины пункт пропуска на границе в Глушковском районе, пострадавших не было.

25 апреля два украинских беспилотника были сбиты в Курской области.

В ночь на 27 апреля в небе над Курской областью, по информации главы региона, система ПВО перехватила украинский беспилотный летательный аппарат.

29 и 30 апреля пункт пропуска в Рыльском районе на границе в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины.

Глава Курской области объявил о введении на территории региона "желтого" (высокого) уровня террористической опасности с 11 апреля в связи с возможными провокациями с украинской стороны. Затем действие этого режима неоднократно продлевалось. О последнем продлении стало известно на прошлой неделе - до 25 мая.

Курская область Роман Старовойт Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 17 мая

Белгородское село Безымено обстреляли со стороны Украины

Минэкономразвития допустило возвращение к росту ВВП РФ лишь в 2024 году

Минэкономразвития допустило возвращение к росту ВВП РФ лишь в 2024 году

"Яндекс" опроверг переговоры о продаже "Кинопоиска" и поискового сервиса

"Яндекс" опроверг переговоры о продаже "Кинопоиска" и поискового сервиса

"Радио Свобода" оштрафовано еще на 10 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации

Миллиарды полковника Захарченко

Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии за коррупцию

Генпрокуратура попросила Верховный суд признать террористическим батальон "Азов"

Сбербанк покидает куратор финансового блока Александра Бурико

Источник сообщил об отказе "Газпрома" публиковать отчетность за I квартал

Источник сообщил об отказе "Газпрома" публиковать отчетность за I квартал

Глава Минцифры заявил, что "кадровый костяк" IT-отрасли остался в России

Глава Минцифры заявил, что "кадровый костяк" IT-отрасли остался в России