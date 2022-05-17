Пограничный пункт пропуска обстрелян из минометов в Курской области

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пункт пропуска Тёткино на границе в Курской области во вторник подвергся обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Сегодня, около 20:30 в Глушковском районе Курской области произведен обстрел со стороны Украины. По предварительным данным, жертв нет. Детали уточняются", - сказал Старовойт в своем телеграм-канале.

Это уже второй обстрел Курской области со стороны Украины за вторник.

Ранее сообщалось, что 17 мая около пяти утра из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка. Повреждения получили три частных дома, автомобиль, а также здание школы. Пострадавших нет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать факт обстрела ВСУ села Алексеевка.

24 февраля и 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Тёткино в Глушковском районе Курской области. 5 апреля позиции российских пограничников были обстреляны в Суджанском районе, 9 апреля со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района.

13 апреля был обстрелян пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка в Кореневском районе. Жертв и разрушений не было.

23 апреля подвергся обстрелу со стороны Украины пункт пропуска на границе в Глушковском районе, пострадавших не было.

25 апреля два украинских беспилотника были сбиты в Курской области.

В ночь на 27 апреля в небе над Курской областью, по информации главы региона, система ПВО перехватила украинский беспилотный летательный аппарат.

29 и 30 апреля пункт пропуска в Рыльском районе на границе в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины.

Глава Курской области объявил о введении на территории региона "желтого" (высокого) уровня террористической опасности с 11 апреля в связи с возможными провокациями с украинской стороны. Затем действие этого режима неоднократно продлевалось. О последнем продлении стало известно на прошлой неделе - до 25 мая.