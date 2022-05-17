Школы Петропавловска-Камчатского "заминировали" в 25-й раз с начала года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Из-за анонимного сообщения о возможном теракте в Петропавловске-Камчатском во вторник эвакуируют детей и персонал из всех школ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

Детей отпускают по домам, оперативные службы проверяют здания на наличие взрывных устройств, отметили в пресс-службе.

"Некоторые школы уже проверены. Школьники возвращаются к учебному процессу, начало занятий сдвинуто", - добавили в мэрии.

С начала 2022 года это уже 25-я эвакуация школ Камчатки, связанная с угрозой теракта, последняя была организована накануне. Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

Из-за частых сообщений о минированиях все школы Петропавловска-Камчатского до конца учебного года перешли на шестидневный режим учебы, чтобы школьники нагнали учебную программу.

Всего в Петропавловске-Камчатском работают 35 школ, в которых учатся более 15 тыс. детей.