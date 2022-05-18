Школы Петропавловска-Камчатского начали эвакуацию из-за сообщения о "минировании"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Из-за анонимного сообщения о возможном теракте в Петропавловске-Камчатском в среду эвакуируют детей и персонал из всех школ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

"Детей отпускают по домам, оперативные службы проверяют здания на наличие взрывных устройств", - сказали в пресс-службе.

Это уже 26-я эвакуация школ Камчатки, связанная с угрозой теракта, с начала года и третья за эту неделю. Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

Как сообщалось, из-за частых сообщений о минированиях все школы Петропавловска-Камчатского до конца учебного года перешли на шестидневный режим учебы. Шестидневка введена для того, чтобы школьники нагнали учебную программу - они пропустили много уроков из-за отмены занятий, связанной с эвакуациями.

Всего в Петропавловске-Камчатском работают 35 школ, в которых учатся более 15 тысяч детей.