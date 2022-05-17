"Ъ" узнал о возможном введении утильсбора на электронику для развития отрасли

Фото: Picture alliance/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Объем реализации нацпроекта развития электронной промышленности РФ до 2030 года составит 2,74 трлн рублей вместо планировавшихся ранее 3,2 трлн рублей. Финансирование может быть обеспечено, в том числе, путем введения утилизационного сбора на электронику. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на последнюю версию документа.

По данным источника издания в правительстве, 12 мая он был одобрен премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно материалам, из общего объема финансирования проекта 940,7 млрд рублей уже предусмотрены в бюджете, 901,6 млрд рублей требуется выделить дополнительно, и еще 904 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Согласно документу, на который ссылается газета, финансирование может поступить, в том числе, за счет введения сначала маркировки, а затем утилизационного сбора на электронику. По словам источников издания, введение утильсбора еще в 2021 году задумывалось как способ господдержки российских производителей, но эта мера "ожидаемо приведет к повышению конечной стоимости продукции".

Нацпроект включает четыре федеральных проекта: "Развитие технологий производства электроники" (247,2 млрд рублей), "Подготовка кадров" (443 млрд рублей), "Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники" (880,7 млрд рублей), "Прикладные исследования, разработка и внедрение" (1,174 трлн рублей).

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, "М.Видео") категорически против подобной инициативы.

"Утильсбор ляжет в себестоимость продукции на рынке, который и так находится не в лучшем положении. К тому же это противоречит логике: сборы, направленные на утилизацию электроники, должны идти на утилизацию электроники, а не на другие цели", - заявил изданию представитель РАТЭК Антон Гуськов.