Минпромторг предложил в 2023 году повысить утильсбор на спецтехнику

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В России могут с 1 января 2023 года проиндексировать утилизационный сбор на спецтехнику через увеличение повышающих коэффициентов от 1,2 до 5 раз, пишут "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом и разосланный в министерства для ознакомления.

Из документа следует, что увеличится сбор на дорожно-строительную и другую спецтехнику, в том числе автосамосвалы, автогрейдеры, бульдозеры, катки, погрузчики, гусеничные тракторы.

"Повышение будет осуществляться через изменение коэффициентов, базовая ставка сохраняется. Например, для новых самосвалов максимальной массой 20-50 т коэффициент вырастет с 6,3 до 8,51, для самосвалов старше трех лет - с 13,57 до 19. Коэффициенты на новые полные прицепы, полуприцепы и прицепы с центральной осью вырастут с 0,64 до 4, на такую технику старше трех лет - с 8,05 до 13,5", - пишет издание.

По подсчетам "Ведомостей", сбор по разным категориям спецтехники увеличится от 1,2 до 5 раз в зависимости от вида и возраста машины (для машин старше трех лет действуют повышающие коэффициенты).

Сейчас сбор за бульдозер в среднем составляет 1,5 млн рублей, за экскаватор - 1 млн рублей, за погрузчик - около 1 млн рублей.

Повышение сбора необходимо для защиты рынка от демпинга импортеров, говорится в пояснительной записке к проекту. В Минпромторге обращают внимание, что из-за нарушения логистических цепочек, а также укрепления рубля "отмечается существенный рост импорта некоторых категорий автомобильной, специализированной самоходной и прицепной техники". В частности, растет доля техники из Китая, "в том числе за счет агрессивной ценовой политики китайских производителей, обеспечиваемой национальными мерами господдержки".

Предлагается проиндексировать утильсбор для "наиболее чувствительных" категорий техники, в том числе для автосамосвалов и транспортных средств, "традиционно важных для крупнейших российских автопроизводителей "КАМАЗ" и "Урал".

По мнению министерства, повышение утильсбора не должно оказать влияния на цену отечественной техники благодаря госсубсидиям на его компенсацию, а лишь "выровняет стоимость иностранной и российской продукции".

Утилизационный сбор - разовый платеж за будущую утилизацию техники, который позиционируется как экологический сбор. Он платится за каждую единицу транспорта из расчета базовой ставки (от 20 до 172,5 тысячи руб. в зависимости от типа машины), умноженной на коэффициент, который зависит от вида техники, массы, возраста и объема двигателя. Сбор взимается в России с 2012 года. Изначально он распространялся только на импортные машины, но с 2014 года уплачивать его в соответствии с нормами ВТО обязали и российских производителей. Тогда же для отечественных заводов ввели промышленные субсидии, которые фактически компенсируют утильсбор.