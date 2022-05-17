Зюганову по секрету рассказали о возрождении пионерии

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что к 100-летию пионерии можно ожидать указа президента о возрождении детско-юношеского движения.

"Мне по секрету сказали, что выйдет указ президента о возрождении детско-юношеского движения", - сказал Зюганов во вторник журналистам.

Зюганов пояснил " Интерфаксу", что это могут быть и пионеры, "но также и "жуковцы", и "гагаринцы", но суть таких организаций одна - любить родину, хорошо трудиться".

Такие организации будут возрождены во всех учебных заведениях, считает Зюганов. Он призвал, чтобы в каждом регионе повязывали красные галстуки.

Лидер КПРФ также напомнил, что раньше почти половина промышленности была загружена металлом, который собирали пионеры, то же самое с макулатурой.

Зюганов сообщил, что в ближайшие дни на Красной Площади будут приняты в пионеры пять тысяч детей.

День пионерской организации в СССР отмечался 19 мая.